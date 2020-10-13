Şahinbey’den çiftçilere 3 bin 430 ton buğday, arpa ve mercimek tohumu desteği

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çiftçilere 3 bin 430 ton buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Çiftçilere her yıl çeşitli destekler sağlamaya devam eden Şahinbey Belediyesi, ekim zamanına kısa süre kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilere 3 bin 430 ton buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtımı yaptı. Şahinbey ilçesine bağlı Kapçağız Mahallesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, mahalle halkı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

“Çiftçilere desteğe devam ediyoruz”

Programda açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yıllardır çiftçiye her anlamda destek olduklarını ve bu desteği bu yıl sürdürdüklerini vurgulayarak, “Yaptığımız destekle ilçemizde daha fazla alan ekiliyor ve daha fazla ürün yetiştiriliyor. Bu da daha fazla kazanç anlamına geliyor ve bu sayede yüzde yüze yakın ekili alan artışı oldu. Biz ilk olarak tohum, arpa, buğday dağıtımı yaptık. Bu yıl makarnalık buğday dağıtımı da yaptık. Ayrıca taban gübre dağıtımı da yapıyorduk. Bu yıl tavan üst gübre dağıtımına da başladık. Ayrıca bu yıl mercimek tohumu desteğine de başladık. Bugün de 3 bin 430 ton arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtımı yapıyoruz. Bu destekleri de Şahinbey’de Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan 5 bin 500 çiftçimizin tamamına veriyoruz. Hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz” dedi.