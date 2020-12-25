YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı

Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.12.2020 17:43 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi’nin maskotu Şahincan, Akşemseddin Park’ında pandemiden dolayı spordan uzak kalan çocuklar ve gençlerle buluşarak onlara spor yaptırdı.Şahinbey Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinden spor yapamayan gençler ve çocuklar için Akşemseddin Parkı’nda spor etkinliği düzenledi.

Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı

Şahinbey Belediyesi’nin maskotu Şahincan, Akşemseddin Park’ında pandemiden dolayı spordan uzak kalan çocuklar ve gençlerle buluşarak onlara spor yaptırdı.
Şahinbey Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinden spor yapamayan gençler ve çocuklar için Akşemseddin Parkı’nda spor etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek sosyal mesafe ve maske kurallarına hassasiyet gösterildi. Vatandaşların evde kaldıkları süre içerisinde spordan uzak kalmamaları için sosyal medya üzerinden spor etkinlikleri düzenleyen Şahinbey Belediyesi bu kez de evde kalan gençler ve çocuklar için spor etkinliği düzenledi. Akşemseddin Parkı’nda Şahinbey Belediyesi’nin maskotu olan Şahincan ve spor eğitmenleri gençlere ve çocuklara spor yaptırdı.
Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler
Düzenlenen faaliyetten oldukça memnun kalan çocuklar ise evde kaldıkları süre içerisinde canlarının çok sıkıldığını düzenlenen bu etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirterek, “Koronavirüsü nedeniyle evde canımız çok sıkılıyor. Sürekli televizyon ve bilgisayarlarla zaman geçiriyoruz. Parka çıktığımızda virüsten dolayı etkinlik yapamıyoruz. Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik bizlere moral oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:36
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Arzu Eczanesi
Sehitkamil
C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
Durukan Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Günal Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Gaziantep Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.