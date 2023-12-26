Sahne öncesi fenalaştığı iddia edilmişti! Bülent Ersoy'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yıllar sonra bir araya gelen Diva Bülent Ersoy, YouTube'da sunduğu 'Dünya Güzellerim' adlı programda 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan, 2005'te hayatını kaybeden Fahrettin Aslan ile itirafıyla uzun süre konuşulmuştu.

71 yaşındaki Bület Ersoy'un geçtiğimiz günlerde sahne öncesi fenalaştığı iddia edildi. Yardımcılarına, "Arayın doktorum gelsin" diye seslendiği söylenen Bülent Ersoy'un doktor kontrolünde sahneye çıktığı ifade edilmişti.

Bülent Ersoy'dan konuya dair açıklama gecikmedi. Diva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ''Bülent Ersoy sahne öncesi fenalaştı. 'Arayın doktorum gelsin' başlığıyla çıkan haberler asılsız, hayali ve gerçek dışıdır.

Kaldı ki tüm basın müntesibi muhterem arkadaşımın kulis kapısında var oldukları gerçi ortadayken böyle bir aksiyonun görüntülenmemesi mümkün bir hadise değildir.

Yani bu yönde çıkan haberi doğrulayacak ne doktor çağırdım ne bayıldığım ne de doktor kontorlünde sahneye çıktığım ile ilgili tek bir kare resim yoktur, çünkü asılsız haberlerin görüntüsü olmaz'' ifadelerini kullandı.





