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Sahnekarlar, Vişne Bahçesi'ni Ankaralılarla buluşturacak

31.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Severcan'ın kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlar, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Vişne Bahçesi oyununu Ankara'da sahneleyecek - Sanatçı Volkan Severcan: - "Hem konserler hem de tiyatrolar açısından daha keyifli, daha kalabalık, daha kaliteli işlerin seyirciye aktarılmasıyla ilgili bu festivaller çok önemli yer tutuyor"

İSA TOPRAK - Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün ustalarından Anton Çehov'un kaleme aldığı "Vişne Bahçesi" oyunu, başkentli tiyatroseverlerle buluşacak.

Aristokrat bir ailenin 19'uncu yüzyılın ortalarında beş yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönerek birbirleriyle yüzleşmesini, ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu alan oyun, Tiyatro Sahnekarlar tarafından sahnelenecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Küçük Tiyatro Sahnesi'nde bu akşam izleyiciyle buluşacak oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sahnekarlar'ın kurucusu Volkan Severcan, İstanbullu bir tiyatrocu olarak Ankara'ya gelmenin keyifli olduğunu söyledi.

Özel tiyatro olarak, klasik bir oyunu festival kapsamında sahnelemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Severcan, oyunda, televizyon filmlerinde aldığı rollerden çok farklı olarak kötülükten parayı kazanan bir adamı canlandırdığını anlattı.

Sahne ve sahne arkasında kalabalık bir kadroyla oyuna hazırlandıklarına işaret eden Severcan, Vişne Bahçesi'nin, oynamayı çok arzu ettiği bir oyun olduğunu ve bu imkanı özel tiyatroda yakalamanın heyecanını yaşadığını bildirdi.

- "Festival, çok başarılı bir iş oldu"

Festivallerin şehirlere ve sanata katkılarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Severcan, "Kültür yolu festivali çok başarılı bir iş oldu, İstanbul'da zaten baya ses getirdi. Ankara'da da olması çok mutlu etti bizi. İnşallah Türkiye'nin birçok yerine yayılır." dedi.

Salgın nedeniyle bir dönem, tiyatrolarla insanların arasının açıldığını ifade eden Severcan, "Hem konserler hem de tiyatrolar açısından daha keyifli, daha kalabalık, daha kaliteli işlerin seyirciye aktarılmasıyla ilgili bu festivaller çok önemli yer tutuyor. Hele hele başkentte hazırlanan bu önemli kültür yolu festivaliyle hem Ankaralılar hem yakın çevredeki insanlara keyif alacakları, sanat dolu günlerin gelmesi, son derece önemli." diye konuştu.

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