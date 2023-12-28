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  4. Sahneleri iptal ediliyordu son anda kadroya girdi... Aleyna Tilki, İbo Show Yılbaşı programına katılıyor

Sahneleri iptal ediliyordu son anda kadroya girdi... Aleyna Tilki, İbo Show Yılbaşı programına katılıyor

28.12.2023 12:22 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyerek şarkı söylemeyi özlediğini söylemişti. Tilki bu sözleriyle gündemdeyken son anda İbo Show Yılbaşı programına dahil edildi.

Aleyna Tilki son günlerde açıklamalarıyla gündeme geliyor. Tilki bir paylaşımında "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" diyerek şoke etmişti.

Aleyna Tilki'ye adeta İbrahim Tatlıses sahip çıktı. PopDedik'in iddiasına göre; İbo Show’un yılbaşı özel yayınında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Serdar Ortaç, İrem Derici gibi isimlerin olduğu duyurulmuştu.

Ekran Alıntısı

Son dakika kadroya Aleyna Tilki dahil edildi. Tilki’nin gecede hangi şarkıları söyleyeceği ve nasıl açıklamalar yapacağı merak konusu oldu.

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