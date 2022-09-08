Sahnesi çökmüştü! Tarkan'ın İzmir Konseri nerede? Tarkan bu sözlerle duyurdu

Tarkan'ın 9 Eylül'de vereceği konser için, prodüksiyon ekibi tarafından kurulan platform dün gece çöktü. Tarkan açıklamasında "Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

İzmir'e gelen Tarkan yeni konser yerini duyurdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. Konserin yeni yerinin bildirileceği resmi açıklama beklenirken, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarkan sosyal medya hesabından "Güzel İzmir, yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" mesajını paylaştı.



