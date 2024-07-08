Sahneye çıkması gerekirken şehri terk etti! Belediye Başkanı'ndan Merve Özbey'e sert tepki

Merve Özbey konsere dakikalar kala Karabiga’yı bir anda terk edince olay oldu. Merve Özbey sahnede güvenlik gerekçesini öne sürdü. Merve Özbey’i izlemeye gelen binlerce kişi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise şarkıcıya sert çıkarak şunları söyledi:

“Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede “güvenlik” gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır.



Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda Belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir. Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır.

"AKIL TUTULMASI" DİYEREK KIZDI

Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey’in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan özür diliyor, 7’den 77’ye alanı dolduran vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz."

Merve Özbey tarafından ise şu açıklama yapıldı:

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır





