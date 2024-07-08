MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sahneye çıkması gerekirken şehri terk etti! Belediye Başkanı'ndan Merve Özbey'e sert tepki

Sahneye çıkması gerekirken şehri terk etti! Belediye Başkanı'ndan Merve Özbey'e sert tepki

08.07.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alması planlanan sanatçı Merve Özbey, sahnede güvenlik gerekçesini öne sürerek şehri terk etti. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'den Merve Özbey'e sert tepki gösterdi.

Sahneye çıkması gerekirken şehri terk etti! Belediye Başkanı'ndan Merve Özbey'e sert tepki

Merve Özbey konsere dakikalar kala Karabiga’yı bir anda terk edince olay oldu. Merve Özbey sahnede güvenlik gerekçesini öne sürdü. Merve Özbey’i izlemeye gelen binlerce kişi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise şarkıcıya sert çıkarak şunları söyledi:

“Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede “güvenlik” gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır.

ag
Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda Belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir. Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır.

"AKIL TUTULMASI" DİYEREK KIZDI

Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey’in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan özür diliyor, 7’den 77’ye alanı dolduran vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz."

Merve Özbey tarafından ise şu açıklama yapıldı:
hjkhjkjhBu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bluz-şort kombini eleştiri topladı! "Yataktan kalktığı şortla gelmiş gibi"Bluz-şort kombini eleştiri topladı! "Yataktan kalktığı şortla gelmiş gibi"
'Dini bütün' diyerek yaptığı analiz dikkat çekti! Hemen o sözü düzeltti'Dini bütün' diyerek yaptığı analiz dikkat çekti! Hemen o sözü düzeltti
Final sonrası hemen sakalları kesti! "Adam resmen gençleşti"Final sonrası hemen sakalları kesti! "Adam resmen gençleşti"
Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşına zam kararı!

En düşük emekli maaşına zam kararı!

CHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmış

CHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmış

Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F.Bahçe'ye transfer tavsiyesi: O isim satılmalı!

Elensek de onlar konuşuluyor! Millilerin performansı göz kamaştırdı... "Avrupa devine gitmeli"

Elensek de onlar konuşuluyor! Millilerin performansı göz kamaştırdı... "Avrupa devine gitmeli"

Bu sezon bambaşka... Icardi İstanbul'a geldi, görüntüsü olay oldu!

Bu sezon bambaşka... Icardi İstanbul'a geldi, görüntüsü olay oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.