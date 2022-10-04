Sahneye yarı çıplak çıkmıştı! Bella Hadid bu sefer de göğüs uçlarını gizlemedi

Paris Moda Haftası'nın en dikkat çeken isimlerinden Bella Hadid son olarak 45 kilo altına düştüğü haberleriyle gündemdeydi. Bu iddiaları yemek yediği anları paylaşarak yalanlayan Hadid geçtiğimiz günlerde sahneye neredeyse çıplak gelmişti.

Bir spreyle sahnede giydirilen Bella Hadid son olarak Stella McCartney için podyumda yürüdü.

Bu sefer podyumda bir tulumla yürüyen Hadid sütyensizdi. Göğüs uçlarının görünmesinde sorun görmeyen model göğüs uçlarını sergilemesiyle yine gündem oldu.



