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  4. Sahneye yarı çıplak çıkmıştı! Bella Hadid bu sefer de göğüs uçlarını gizlemedi

Sahneye yarı çıplak çıkmıştı! Bella Hadid bu sefer de göğüs uçlarını gizlemedi

04.10.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Moda Haftası'nda sahneye yarı çıplak çıkan Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle podyumda giydirilmişti. O görüntülerle gündem olan Hadid Stella McCartney için podyumda yürürken sütyensizdi. Ünlü model o halleriyle de adından söz ettirdi.

Sahneye yarı çıplak çıkmıştı! Bella Hadid bu sefer de göğüs uçlarını gizlemedi

Paris Moda Haftası'nın en dikkat çeken isimlerinden Bella Hadid son olarak 45 kilo altına düştüğü haberleriyle gündemdeydi. Bu iddiaları yemek yediği anları paylaşarak yalanlayan Hadid geçtiğimiz günlerde sahneye neredeyse çıplak gelmişti.

Bir spreyle sahnede giydirilen Bella Hadid son olarak Stella McCartney için podyumda yürüdü.

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Bu sefer podyumda bir tulumla yürüyen Hadid sütyensizdi. Göğüs uçlarının görünmesinde sorun görmeyen model göğüs uçlarını sergilemesiyle yine gündem oldu.

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Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı! Seyircilerin gözü önünde giydirdilerBella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı! Seyircilerin gözü önünde giydirdiler


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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid moda
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