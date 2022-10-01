Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı! Seyircilerin gözü önünde giydirdiler

Dünyaca ünlü model Bella Hadid sahneye G-String iç çamaşırıyla çıktı. Podyumda nefes kesen anlarda ünlü model sprey boyayla giydirildi. Teknoloji ve modayı tek bir çatı altında toplayan gösteride Bella Hadid yarı çıplak bir şekilde sahnedeyken püskürtülen sprey boyayla sevilen modele beyaz bir elbise oluşturuldu. Bella Hadid daha sonrasında bu beyaz elbisesinin içinde podyumda yürüdü.

SEYİRCİLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Paris Moda Haftası kapsamında dünyaca ünlü bir markanın modelliğini yapan Bella Hadid yarı çıplak bir şekilde podyuma çıktığında seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üstsüz bir şekilde sahneye gelen Hadid, göğüslerini elleriyle kapatmayı tercih etti. Yarı çıplak podyumda boy gösteren Hadid’i dört sanatçı özel karışımdan oluşan sprey boyayla boyamaya başladı.

Model Bella Hadid, dört sanatçının üzerinde bu beyaz elbiseyi oluşturduğu anları gösteren videoyu Instagram hesabından paylaştı. Onun bu paylaşımına aralarında Alexa Chung ve Sita Abellan'ın da bulunduğu birçok ünlünün yanı sıra takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.



