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  4. Sahra Işık neden ayrıldı? Kocasıyla ilgili iddialar sürerken "Yarışmanın haricinde her iğrençlik yaşandı" dedi

Sahra Işık neden ayrıldı? Kocasıyla ilgili iddialar sürerken "Yarışmanın haricinde her iğrençlik yaşandı" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 07:44 | Son Güncelleme:
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Sahra Işık Survivor'ı bırakmasından sonra yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Survivor Sahra'nın kocası ile ilişkisi sebebiyle yarışmadan ayrıldığı iddiaları konuşulurken yarışmacının yaptığı paylaşımlarla gündemde. Sahra "Yarışmacının dışında her iğrençlik yaşandı" dedi.

Sahra Işık neden ayrıldı? Kocasıyla ilgili iddialar sürerken "Yarışmanın haricinde her iğrençlik yaşandı" dedi

Survivor'ın iddialı isimlerden Sahra Işık yarışmayı ani bir kararla bırakınca herkes nedenini merak etti. Sahra'nın apar topar adadan İstanbul'a dönmesi sonrasında Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edildi.

Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Sahra'dan bir yalanlama gelmedi ancak imalı paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

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"BENİ BİTİREN" DİYEREK AÇIKLADI

Sahra Işık "Elbet konuşacağım elbet gerçekler ortaya çıkacak sadece sakinliğimi kontrol etmek için bekliyorum" diyerek şunları söyledi:

Yarışmayı neden bıraktı? 'Kocası Acun'u aradı ve...' Yarışmayı neden bıraktı? 'Kocası Acun'u aradı ve...'

"Çok haksızlığa uğradım. Kendi içimdeki savaşları tahmin bile edemezsiniz ondan hep sessizdim. Güçlü durmaya çalıştıkça sırtımdan vuruldum. Keşke Survivor yaşamak olsaydı tek olay ama yarışmanın haricinde her iğrençlik yaşandı. Değmeyecek insanların iftiraları temaları önemli değik ama evime girip ekmeğini yiyen kardeşlerim dediğim insanın kalleşliği beni bitiren oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahra Işık sahra
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