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Şahsiyet 2. sezon ne zaman başlayacak, hangi platformda yayınlanacak? Şahsiyet dizisi yeni sezon tarihi belli oldu!

31.10.2023 22:33 | Son Güncelleme:
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Şahsiyet yeni sezon tarihi belli oldu. Polisiye ve dram türünü ele alan Şahsiyet dizisinin ilk sezonu 2018 yılında yayınlanmıştı. Başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı Şahsiyet dizisi ikinci sezona dair detaylar merak ediliyor. Peki, Şahsiyet 2. sezon ne zaman başlayacak, hangi platformda yayınlanacak?

Şahsiyet 2. sezon ne zaman başlayacak, hangi platformda yayınlanacak? Şahsiyet dizisi yeni sezon tarihi belli oldu!

Şahsiyet dizisi 2. sezon tarihi ve dizinin yayınlanacağı platform merak ediliyor. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın üstlendiği Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yeni sezon detayları belli oldu. İlk sezonu Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinin ikinci sezonu Gain'de yayınlanacak. İşte Şahsiyet 2. sezona dair detaylı bilgliler...

ŞAHSİYET 2. SEZON NE ZAMAN?

Şahsiyet dizisinin 2. sezonu 13 Kasım'da GAİN'de izleyiciyle buluşacak.

ŞAHSİYET 2. SEZON KONUSU NE?

Dizi, "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" notuyla duyuruldu. 10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu'nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.

ŞAHSİYET YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Şahsiyet dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı. İkinci sezona bomba gibi hazırlanan dizinin ekibine Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal da katıldı.


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