Şahsiyet 4. yeni bölüm ne zaman? Fragmanı çıktı mı? Puhu TV Şahsiyet ilk üç bölüm izle

Şahsiyet, Puhu TV'nin yeni dizisi, başrollerinde Haluk Bilginer ile Cansu Dere oynuyor. Şahsiyet ilk sezonun üç bölümü geçen hafta yayınlanmıştı. Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer, alzhemier hastası olan emekli memuru canlandırıyor. Cansu Dere ise Nevra adlı cinayet büro polisi. İlk üç bölümü izleyenler Şahsiyet yeni bölümü heyecanla beklemeye başladılar. 17 Mart Cumartesi günü üç bölümü birden yayınlanan Şahsiyet yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Bir hafta sonra yeni bölümü bekleyenler hayal kırıklığına uğradılar. Şahsiyet 4. bölümü haberimizdeki linkten takip edebilir, ilk üç bölümü izleyebilirsiniz.

ŞAHSİYET İLK ÜÇ BÖLÜMÜ

Emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yolları kesişir. Agâh ve Nevra’nın birbirlerine yaklaşması bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik parçası mı?

Gerçekleri kabullenmek her zaman kolay değildir! Şahsiyet, ilk üç bölümüyle sadece puhutv'de! Hemen izlemek için profilimizdeki linke tıkla. @ayyapim @sahsiyetdizi #Şahsiyet pic.twitter.com/lAmSgfdihs — puhutv (@puhutv) 21 Mart 2018

Şahsiyet ilk üç bölümü izle

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar

ŞAHSİYET GENEL HİKAYESİ