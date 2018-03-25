Şahsiyet 4. yeni bölüm ne zaman? Fragmanı çıktı mı? Puhu TV Şahsiyet ilk üç bölüm izle

Şahsiyet, Puhu TV'nin yeni dizisi, başrollerinde Haluk Bilginer ile Cansu Dere oynuyor. Şahsiyet ilk sezonun üç bölümü geçen hafta yayınlanmıştı. Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer, alzhemier hastası olan emekli memuru canlandırıyor. Cansu Dere ise Nevra adlı cinayet büro polisi. İlk üç bölümü izleyenler Şahsiyet yeni bölümü heyecanla beklemeye başladılar. 17 Mart Cumartesi günü üç bölümü birden yayınlanan Şahsiyet yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Bir hafta sonra yeni bölümü bekleyenler hayal kırıklığına uğradılar. Şahsiyet 4. bölümü haberimizdeki linkten takip edebilir, ilk üç bölümü izleyebilirsiniz.
Emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yolları kesişir. Agâh ve Nevra’nın birbirlerine yaklaşması bir tesadüf mü yoksa büyük bir bulmacanın eksik parçası mı?
Gerçekleri kabullenmek her zaman kolay değildir! Şahsiyet, ilk üç bölümüyle sadece puhutv'de! Hemen izlemek için profilimizdeki linke tıkla. @ayyapim @sahsiyetdizi #Şahsiyet pic.twitter.com/lAmSgfdihs— puhutv (@puhutv) 21 Mart 2018
ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI
Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar
Erkeklerin arasında güçlü duran bir kadın, Nevra Elmas! Şahsiyet'in ilk üç bölümü puhutv'de! Bu maceraya katılmak için tıkla: https://t.co/0IJD5FNZFI @ayyapim @sahsiyetdizi #Şahsiyet pic.twitter.com/BFUqE95L0c— puhutv (@puhutv) 21 Mart 2018
ŞAHSİYET GENEL HİKAYESİ
Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.
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