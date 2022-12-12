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Şahsiyet dizisi 2. sezonuyla geliyor! Agâh Beyoğlu'nun yeni hikayesi Disney Plus'ta yayınlanacak

12.12.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi Türk dizilerinden biri olarak gösterilen, IMDb'de 9 puana sahip olan Şahsiye dizisi yeni sezonuyla dönüyor. Başrol oyuncusu Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü kazandıran Şahsiyet dizisinin 2. sezon çekimleri başlıyor. Alzheimer hastası olan Agâh Beyoğlu'nun geçmişinde kötülükler yapan insanları öldürerek seri katile dönüşmesini anlatan Şahsiyet dizisinin yeni bölümleri Disney Plus'ta yayınlanacak.

Şahsiyet dizisi 2. sezonuyla geliyor! Agâh Beyoğlu'nun yeni hikayesi Disney Plus'ta yayınlanacak

Şahsiye dizisi 2018 yılında Puhu TV'de yayınlanmış ve büyük ses getirmişti. Ay Yapım imzalı polisiye dram dizisi Şahsiyet'te Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal başrolleri paylaşıyordu.

ŞAHSİYET 2. SEZONUYLA GELİYOR

Onur Saylak ve Hakan Günday’ın elinden çıkan Şahsiyet ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran efsane diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

sahsiyet

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım’ın dizinin haklarını Puhu’dan almak için beklediği kulislerde konuşuluyordu.

Dizinin hakları alındı ve devamının çekilmesi için çalışmalar başladı. Şahsiyet’in devamı Disney Plus’ta yayınlanacak.

ŞAHSİYET

ŞAHSİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

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Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

ŞAHSİYET 2
Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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