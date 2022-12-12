Şahsiyet dizisi 2. sezonuyla geliyor! Agâh Beyoğlu'nun yeni hikayesi Disney Plus'ta yayınlanacak

Şahsiye dizisi 2018 yılında Puhu TV'de yayınlanmış ve büyük ses getirmişti. Ay Yapım imzalı polisiye dram dizisi Şahsiyet'te Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal başrolleri paylaşıyordu.

ŞAHSİYET 2. SEZONUYLA GELİYOR

Onur Saylak ve Hakan Günday’ın elinden çıkan Şahsiyet ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran efsane diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım’ın dizinin haklarını Puhu’dan almak için beklediği kulislerde konuşuluyordu.

Dizinin hakları alındı ve devamının çekilmesi için çalışmalar başladı. Şahsiyet’in devamı Disney Plus’ta yayınlanacak.

ŞAHSİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.



Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

