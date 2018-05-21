Şahsiyet dizisinin genç oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor

Üç gencin de ilk dizi deneyimi “Şahsiyet”. Recep Usta Agah’ın(Haluk Bilginer) içe kapanık torunu Deva’yı. Rabia Soytürk, Deva’nın kendi isteği ile hiç konuşmamayı seçen kız arkadaşı Süveyda’yı ve onların okul arkadaşları Afşin’i ise Can İlhan canlandırıyor.

2 yıldır oyunculuk eğitimi alan Recep Usta, ilk dizisinde bu kadar önemli isimlerle çalışma fırsatı yakaladığım için çok şanslıyım diyor. Usta, oyunculuk eğitiminin yanı sıra aksiyon, eskrim ve kılıç ile de profesyonel olarak ilgileniyor. 19 Yaşındaki Rabia Soytürk ise aslında Sağlık Koleji hemşirelik mezunu. Ancak oyunculuğa büyük ilgisi olan genç kız, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almış. İlk rolünde hiç konuşmayan bir kızı oynamanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu belirtten Soytürk 'Harika bir ekiple çalışıyorum' diyor.

Moda tasarımı okuyup hem de modellik yapan Can İlhan ise oyunculuk kariyerini geliştimeyi hedefliyor. Türkiye’nin ilk seri katili için köpek öldüren adlı internet sitesi açan Deva, Süveyda ve Afşin fenomen olma yolunda ilerliyorlar. Seri katil sizce kimi neden öldürsün diye sordukları siteye her geçen gün ilgi artarken gençler ona

sandıklarından çok daha yakın olduklarından habersizdirler.

Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yeraldığı ‘Şahsiyet’ dizisi ilk 9 bölümüyle puhutv’de.

