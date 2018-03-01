Şahsiyet'in dev kadrosundan ilk buluşma!

En son 9 yıl önce bir dizide konuk oyuncu olan ve yıllardır dizilerde oynamayan Müjde Ar’ı setlere döndüren Ay Yapım’ın Şahsiyet dizisi tümüyle çok özenli bir çalışmanın ürünü.

Usta oyuncu Müjde Ar bordo renkli elbisesiyle göz doldururken, Cansu Dere’nin beyazlar içindeki zarafeti ve Şebnem Bozoklu’nun siyah takımıyla sergilediği şıklık dikkat çekti.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı “Şahsiyet”in senaryosu Hakan Günday’a ait. Şahsiyet’in heyecanla beklenen hikayesinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Müjde Ar, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk , Ayhan Kavas rol alıyorlar.

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