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Sahte doktor suçüstü yakalandı

İHA İHA
28.03.2024 15:07
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Malatya’da yabancı uyruklu bir şahıs, kendisini doktor olarak tanıtarak yine yabancı uyruklu kişileri muayene ederken suçüstü yakalandı.

Sahte doktor suçüstü yakalandı

Konuyla ilgili Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde yaşayan S.E. isimli yabancı uyruklu şüphelinin kendisini Kadın Doğum ve Dahiliye Doktoru olarak tanıtıp Suriye uyruklu vatandaşları evinde muayene ettiği ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sahte doktor S.E. evinde muayene yaparken suçüstü yakalandı. Muayenehane olarak kullandığı evinde yapılan aramalarda ise 2 adet stetoskop, 2 adet tansiyon ölçme aleti, 1 adet muayene kayıt defteri ile 837 adet çeşitli marka ilaçlar ele geçirildi. Yine aramalarda muayeneden elde edildiği tahmin edilen 56 bin 500 TL ile 2 bin 410 Euro ve bin 264 dolar ele geçirildi.
Sahte doktor gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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