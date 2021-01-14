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Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

14.01.2021 19:13 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesi ile çevre illerde, İstanbul’dan gönderdiği sahte ve kaçak içkilerin satışını yaptıran şahıs tutuklandı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlarda Merzifon ilçesine hazırladıkları sahte ve kaçak içkileri getirerek satan, vatandaşları zehirleyen 13 kişi tutuklanmıştı.Merzifon Asayiş Büro ve Amasya KOM Şubesi ekipleri, İstanbul’da düzenledikleri operasyonda ise sahte içkileri Merzifon’a gönderen, içkilerin Merzifon ve çevre illerde satışını yaptıran Melikşah T.

Amasya’nın Merzifon ilçesi ile çevre illerde, İstanbul’dan gönderdiği sahte ve kaçak içkilerin satışını yaptıran şahıs tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlarda Merzifon ilçesine hazırladıkları sahte ve kaçak içkileri getirerek satan, vatandaşları zehirleyen 13 kişi tutuklanmıştı.
Merzifon Asayiş Büro ve Amasya KOM Şubesi ekipleri, İstanbul’da düzenledikleri operasyonda ise sahte içkileri Merzifon’a gönderen, içkilerin Merzifon ve çevre illerde satışını yaptıran Melikşah T. isimli şahsı İstanbul’da yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarılan Melikşah T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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