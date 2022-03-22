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Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin ifadesi bir şüpheliyi yakalattı

22.03.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin ifadesi bir şüpheliyi yakalattı

Bolu'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişinin ifadesi doğrultusunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri bir kişinin il merkezinde bulunan bir tekel büfesinden kaçak içki aldıktan sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonucu çalışma başlattı.

Kişinin hastanede alınan ifadesinde, kaçak içki aldığı yeri söylemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tekel büfesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda içki yapımında kullanıldığı tespit edilen 7 litre evsel kullanım amaçlı etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Bolu sahte içki

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