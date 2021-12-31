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Sahte isimlerle parmak izi kaydı bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi

31.12.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte isimlerle parmak izi kaydı bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde parmak izi sorgusunda 4 farklı isim adına kayıt çıkan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şehit Alibey Mahallesi'ndeki pazar yerinde yaptığı asayiş uygulaması sırasında şüpheli bir kadın, yanında kimliğinin olmadığını söyledi.

Çelişkili ifadeler veren kadın, parmak izi sorgusu için polis merkezine götürüldü.

Yapılan sorguda şüpheliye ait parmak izine kayıtlı 4 isim çıktı.

Şüphelinin oğlunun teşhisi sonucu hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. olduğu belirlenen şüpheli, cezaevine gönderildi.

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