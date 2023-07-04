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Sahtekar İkili konusu nedir, oyuncuları kimler? Sahtekar İkili kaç yılında ve nerede çekildi? TV'de ilk!

04.07.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahtekar İkili filmi oyuncuları ve konusu gibi detaylar merak edildi. Yönetmenliğini Aron Gaudet, Gita Pullapilly'in üstlendiği Sahtekar İkili filmi TV'de ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. Sahtekar İkili'yi seyretmek isteyen sinema severler filmin detaylarını şimdiden sorguluyorlar. Peki, Sahtekar İkili konusu nedir, oyuncuları kimler? Sahtekar İkili kaç yılında ve nerede çekildi?

Sahtekar İkili konusu nedir, oyuncuları kimler? Sahtekar İkili kaç yılında ve nerede çekildi? TV'de ilk!

Sahtekar İkili filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Filmde, milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesi ele alınıyor. Peki, Sahtekar İkili filminin hikayesi nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

SAHTEKAR İKİLİ KONUSU

Sahtekar İkili filmi milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

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SAHTEKAR İKİLİ OYUNCULARI

Kristen Bell

Kirby Howell-Baptiste

Vince Vaughn

SAHTEKAR İKİLİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD aypımı komedi filmi Sahtekar İkili 2021 yılında vizyona girmiştir.


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