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Sahurda online alışveriş trafiği 3 kat arttı

28.04.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En çok alışveriş yapılan kategoriler "otomobil, motosiklet ve aksesuar", "bebek ve anne", "yapı market ve tamirat", "kozmetik ve kişisel bakım" ile "ev, dekorasyon ve bahçe" oldu.

İSTANBUL (AA) - Online pazaryeri GittiGidiyor, ramazan ayında sahur saatlerindeki trafik ve alışveriş tercihlerine ilişkin verilerini açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, GittiGidiyor'un verilerine göre bu yıl 2 Nisan'da başlayan ramazan ayıyla birlikte sahur saatlerinde değişen uyku düzeni kullanıcıların online alışveriş alışkanlıklarına da yansıdı. Sahur saatleri olan 04.00-05.00 arasında GittiGidiyor'un site trafiğinde bir önceki aya kıyasla 3 kata varan artış yaşandı.

Sahurda en çok alışveriş yapılan kategoriler "otomobil, motosiklet ve aksesuar", "bebek ve anne", "yapı market ve tamirat", "kozmetik ve kişisel bakım" ile "ev, dekorasyon ve bahçe" oldu. Platform üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında ise bebek bezi, spor ayakkabı, ıslak mendil, cep telefonu kılıfı, kedi maması, cep telefonu, parfüm ve tıraş makinesi yer aldı.

GittiGidiyor'da bu yıl sahur saatlerinde en çok aranan ürün cep telefonu oldu. Platform üzerinden aranan diğer ürünler arasında ise kozmetik ürünler, ofis yazılım programları, otomobil ve motosiklet yedek parçaları yer aldı.

Sahur saatleri içinde en çok alışverişin yapıldığı şehirler ise İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Adana ve Mersin olarak sıralandı.

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