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Sahurda yediğinizde metabolizma hızlandırıp yağ yakmaya yardımcı olan yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

Sahurda beslenme şekliniz oruç boyunca tok kalma sürenizi etkiliyor aynı zamanda yağ depolamanızı da engelleyebiliyor. Ne kadar doğru yiyecekler yerseniz o kadar rahat geçirebilirsiniz Ramazan ayını...

Sıvı içeriği yüksek gıdalar tüketin

Sahurda yediğinizde metabolizma hızlandırıp yağ yakmaya yardımcı olan yiyecekler

Sahurda beslenme şekliniz oruç boyunca tok kalma sürenizi etkiliyor aynı zamanda yağ depolamanızı da engelleyebiliyor. Ne kadar doğru yiyecekler yerseniz o kadar rahat geçirebilirsiniz Ramazan ayını...

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1. Sıvı içeriği yüksek gıdalar tüketin

1. Sıvı içeriği yüksek gıdalar tüketin
Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş kavun, karpuz veya çilek gibi meyvelerin sahurda yenmesini öneriyor. Sıvı içeriği yüksek olan besinler vücudun su kaybetmesini önler. Aynı zamanda bu besinler kalori oranı bir hayli düşüktür.
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Bitki çaylarından için

Bitki çaylarından için
Diyetisyen Altuntaş, vücudun sıvı dengesini koruması için şunları öneriyor: "Sıvı tüketimi bitki çaylarını da içeriyor. Bunlardan özellikle ıhlamur, rezene, ada çayı, yıldız anason gibi sindirimi kolaylaştırıcı, şişkinlik ve gaz hissini giderici etkiye sahip olanları tercih edilebilir."
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Soda içmeye özen gösterin

Soda içmeye özen gösterin
Havalar sıcak olduğu için Ramazan boyunca yeterli sıvı alımına özen göstermek gerekir. İftarda suyu bir anda içmek mideyi rahatsız edebilir, hazımsızlık problemi yaşayabilirsiniz. Bunları engellemek için birden suya yüklenmemeli iftarda 3,4 bardak su içmeli yine sahur vakti de 4 bardak su tüketmelisiniz.
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Peynir ve yumurta

Peynir ve yumurta
Diyetisyen Aslıhan Altuntaş: "Sahur kahvaltılık besinlerle yapılmalı. Kişinin kolesterol problemi ya da karaciğer yağlanması yoksa mutlaka bir tam yumurtanın sahurda tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü yumurta örnek bir proteindir. Protein kaynaklarından peynir de tercih edilmeli, ancak peynir seçimi yarım yağlı ya da yağsız peynirlerden yapılmalıdır. "
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sahurda tok tutan yemek

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