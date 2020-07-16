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Saint Etienne, Adil Aouchiche ile anlaştı

FRANSA HABERLERİ  | 16.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Fransa Ligi takımlarından Saint Etienne, G.Saray'ın da ilgilendiği Adil Aouchiche ile kontrat imzalayacak.

Saint Etienne, Adil Aouchiche ile anlaştı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne, orta sahaya genç bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Saint Etienne, PSG ile sözleşmesi biten 18 yaşındaki Adil Aouchiche'ye 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalatacak. Fransız basınının haberine göre; Aouchiche, 20 Temmuz Pazartesi günü yeşil - beyazlı ekibe imza atacak.

Saint Etienne Teknik Direktörü Claude Puel'in çok istediği oyuncu için Lille, Bayern Münih, Galatasaray, Barcelona, Rennes, Arsenal, Leicester ve Bayer Leverkusen de devredeydi.

Geçtiğimiz sezon 13 resmi maça çıkan Fransız futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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