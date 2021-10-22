Saint Etienne - Angers maçında taraftarlar çıldırdı

Fransa Ligue 1'de 11. haftada oynanacak Saint Etienne-Angers maçı saha olayları nedeniyle başlayamadı. Ev sahibi takımın taraftarları takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki göstermek için saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Savaş filmlerini aratmayan görüntüler sonrası iki takımın futbolcuları sahaya çıkamadı.
Takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki gösteren Saint Etienne taraftarları Angers maçından önce saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Yaşananlardan sonra iki takım futbolcuları sahaya çıkamazken 22.00'de başlaması gereken mücadele start alamadı.
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