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Saint Etienne - Angers maçında taraftarlar çıldırdı

22.10.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de son dönemde yaşanan taraftar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Saint Etienne-Angers maçında önce ev sahibi takımın taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi.

Saint Etienne - Angers maçında taraftarlar çıldırdı

Fransa Ligue 1'de 11. haftada oynanacak Saint Etienne-Angers maçı saha olayları nedeniyle başlayamadı. Ev sahibi takımın taraftarları takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki göstermek için saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Savaş filmlerini aratmayan görüntüler sonrası iki takımın futbolcuları sahaya çıkamadı.

FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKAMADI

Takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki gösteren Saint Etienne taraftarları Angers maçından önce saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Yaşananlardan sonra iki takım futbolcuları sahaya çıkamazken 22.00'de başlaması gereken mücadele start alamadı.

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