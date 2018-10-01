SPOR

Davide Comolli gerçeği ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

Saint Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Fenerbahçe'nin futbol direktörü Damien Comolli ile ilgili çok konuşulacak açıklamaları gündeme geldi. 2010 yılında Comolli'nin kulübe ihanet ettiğini söyleyen Bernard Caiazzo, "Onun arkasında durmak çok büyük hataydı. Geldi, paramızı pencereden dışarı attı ve kadromuz da değerini yüzde 30 yitirdi" diye konuştu.

Davide Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor yenilgisi ardından Phillip Cocu ile birlikte futbol direktörü Damien Comolli de eleştirilerin hedefi oldu. Fransız futbol adamının Saint Etienne dönemine ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı.

Saint Etienne Başkanı Caiazzo, Comolli ile çalıştığı 2010 yılında yaptığı açıklamada "Geçen yaz 22 milyon Euro'muzu 7 futbolcu almak için harcadı. Bunlardan sadece 1 tanesi bizim seviyemizde. Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

İşte Saint Etienne Başkanı Bernard Caiazzo'nun Comolli ile ilgili açıklamaları...

"Futbolda biraz tevazulu olmalısınız ama Damien karşılıklı diyaloğa tamamen kapalıydı. İlk sezonunda transferde son söz onundu ve teknik direktör Alain Perrin’in istediği bazı oyuncuları almadı. Damien onun patronuydu. Damien Comolli herhangi bir konuda yüzde 100 haklı olduğunu düşünen bir adam. Kulübe ihanet ediyordu. Onun arkasında durmak çok büyük hataydı. Geldi, paramızı pencereden dışarı attı ve kadromuz da değerini yüzde 30 yitirdi.

"KOSCIELNY'İ ALMADI"
Damien'a 'Laurent Koscielny'i transfer edelim' dedim. Bize çok ucuza önerildi ama Damien bu transferi kabul etmedi. O zaman Koscielny, Ligue 2'de Tours forması giyiyordu. Damien bana, '2. Lig oyuncusu alırsan, 2. Lig takımı olursun' dedi. Sonra 1.5 milyon Euro'ya Lorient aldı ve 12.5 milyonu Euro'ya Arsenal'a sattı."

PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanıSamet Güzel'in Fenerbahçe isyanı
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözlerRıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bernard Caiazzo Saint Etienne Damien Comolli Fenerbahçe laurent koscielny

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Süper Lig'de şok etkisi yaratan ayrılık!

Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Simdide fenerin parasini cope atiyor 600 bin euro etmeyen fraya 2.5 milyon euroya verilmesi reyes, jailson hepsi cöp bu adam futboldanda anlamiyor
Adi herif Damian'ı nereden buldunuz ? Nasıl beceriyorsunuz böyle rezilleri aynı çatı altında toplamayı ? Yazıklar olsun size haysiyet yoksunları !
Diğer Haberler
Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!

Ozan Tufan, Justin Bieber'a özendi!

Ligin yeni ekibi beğenmedi, F.Bahçe aldı!

Ligin yeni ekibi beğenmedi, F.Bahçe aldı!

Davide Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Davide Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Samet Güzel'in Fenerbahçe isyanı

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

''Fenerbahçe'den bir halt olmaz''

''Fenerbahçe'den bir halt olmaz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.