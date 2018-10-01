Davide Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor yenilgisi ardından Phillip Cocu ile birlikte futbol direktörü Damien Comolli de eleştirilerin hedefi oldu. Fransız futbol adamının Saint Etienne dönemine ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı.

Saint Etienne Başkanı Caiazzo, Comolli ile çalıştığı 2010 yılında yaptığı açıklamada "Geçen yaz 22 milyon Euro'muzu 7 futbolcu almak için harcadı. Bunlardan sadece 1 tanesi bizim seviyemizde. Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

İşte Saint Etienne Başkanı Bernard Caiazzo'nun Comolli ile ilgili açıklamaları...

"Futbolda biraz tevazulu olmalısınız ama Damien karşılıklı diyaloğa tamamen kapalıydı. İlk sezonunda transferde son söz onundu ve teknik direktör Alain Perrin’in istediği bazı oyuncuları almadı. Damien onun patronuydu. Damien Comolli herhangi bir konuda yüzde 100 haklı olduğunu düşünen bir adam. Kulübe ihanet ediyordu. Onun arkasında durmak çok büyük hataydı. Geldi, paramızı pencereden dışarı attı ve kadromuz da değerini yüzde 30 yitirdi.

"KOSCIELNY'İ ALMADI"

Damien'a 'Laurent Koscielny'i transfer edelim' dedim. Bize çok ucuza önerildi ama Damien bu transferi kabul etmedi. O zaman Koscielny, Ligue 2'de Tours forması giyiyordu. Damien bana, '2. Lig oyuncusu alırsan, 2. Lig takımı olursun' dedi. Sonra 1.5 milyon Euro'ya Lorient aldı ve 12.5 milyonu Euro'ya Arsenal'a sattı."

