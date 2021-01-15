Saint-Etienne, Mostafa Mohamed'den çekiliyor!

Saint-Etienne Kulübü Başkanı Roland Remeyer, Galatasaray'ın da gündeminde olan Zamalek'in forveti Mostafa Mohamed'in transfer görüşmeleri hakkında açıklamalar yaptı.

Romeyer, "Zamalek'in yöneticileriyle konuştuk. 5 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladık. 2 taksit halinde ödeyebileceğimizi söyledik. 3 milyon euro'yu hemen ödeyeceğimizi ilettik. Kalan 2 milyon euro'yu ise ancak Şubat 2022'de ödeyebileceğimizi aktardık. Ayrıca, bonus maddeleri de olmayacağını söyledik." açıklamasını yaptı.

Fransız kulübünün başkanı, "Son teklifimizi yaptık ve 48 saat içerisinde cevap vermelerini istedik. Vermezlerse başka oyuncuya geçeceğimizi ve Mohamed konusunu kapatacağımızı ilettik. 15 günden beri bu transferi konuşuyoruz. Yaptığımız teklif çok çok büyük. İstedikleri bonus maddeleri kabul edilemez. Zaten bu teklif için ekstra bir efor sergiledik." diyerek sözlerini noktaladı.

ZAMALEK DE AÇIKLAMIŞTI

Zamalek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed için Saint-Etienne ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.