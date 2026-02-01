SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Saint-Maximin'den şok ayrılık! "Çocuklarıma dokunan bedelini öder!"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, sadece 5 ay önce transfer olduğu Club America'dan olaylı bir şekilde ayrıldı. Ayrılığın sebebi ise Saint-Maximin'in çocuklarının Meksika'da ırkçı saldırılara maruz kalması. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla duruma tepki gösterdi.

Saint-Maximin'den şok ayrılık! "Çocuklarıma dokunan bedelini öder!"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Meksika macerasına ırkçılık gölgesi düşünce veda etti

2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Allan Saint-Maximin, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America'ya 10.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Transferiyle büyük yankı uyandıran Fransız kanat oyuncusunun Meksika macerası, beklenmedik bir şekilde kısa sürdü. Saint-Maximin, kulübüyle yollarını ayırdığını duyururken, bu kararın ardında yatan neden ise oldukça üzücüydü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Saint-Maximin den şok ayrılık! "Çocuklarıma dokunan bedelini öder!" 1

Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarının Meksika'da ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve bu durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti. Fransız yıldız, "Çocuklarıma bulaşmaya cesaret edenlere söylüyorum: Bir hata yaptınız!" ifadelerini kullanarak, yaşananlara sert bir tepki gösterdi. Çocuklarının güvenliği ve huzuru için ayrılık kararı aldığını vurgulayan Saint-Maximin, ırkçılığın her türlüsüne karşı olduğunu ve bu konuda asla taviz vermeyeceğini de sözlerine ekledi. İşte açıklamanın tamamı...

"Sorun teninizin rengi değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğruyorum, sorun değil, büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim. Ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var, o da çocuklarımın saldırıya uğraması!

Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir ve onların geçmişleri veya tenlerinin rengi ne olursa olsun, saygı ve sevgi görmeleri için mücadele edeceğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur!

İnsanların, her insanın benzersiz ve değerli olduğunu ve birbirimize saygı ve haysiyetle davranmamız gerektiğini anlamalarını istiyorum.

Çocuklarımın kendileri olabilecekleri, sadece yok etmek ve bölmek için yapılan saçma, anlamsız davranışlarla uğraşmak zorunda kalmayacakları bir dünyada büyümelerini istiyorum.

Bu yüzden, çocuklarımla uğraşmaya cesaret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız! Ben her zaman çocuklarımı korumak için mücadele edeceğim ve beni korkutacak hiçbir kişi veya tehdit yok. Bu dünyada beni korkutan tek kişi Tanrı'dır."

KULÜP DE OLAYI DOĞRULADI...

Saint-Maximin den şok ayrılık! "Çocuklarıma dokunan bedelini öder!" 2

Club America kulübü de Saint-Maximin'in ayrılığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Saint-Maximin'in ailesinin yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle ayrılmak istediği ve kulübün de bu talebi anlayışla karşıladığı belirtildi. Kulüp, Saint-Maximin'e kariyerinde başarılar dilerken, yaşanan olaylardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Bu ayrılık, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Saint-Maximin'in hayranları ve futbolseverler, yaşanan ırkçı saldırıları kınarken, Fransız yıldıza destek mesajları yağdırdı. Birçok kişi, Saint-Maximin'in ailesini koruma kararlılığını takdirle karşıladı ve ırkçılığa karşı duruşunun örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Allan Saint-Maximin'in Club America'dan ayrılığı, ırkçılığın spor dünyasında hala varlığını sürdürdüğünü acı bir şekilde gözler önüne serdi. Yıldız futbolcunun bu olay karşısında takındığı tavır ve ailesini koruma kararlılığı, sporcuların sadece saha içindeki performanslarıyla değil, aynı zamanda insanlık değerlerine sahip çıkmalarıyla da örnek olabileceğini gösterdi. Saint-Maximin'in kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu olurken, yaşanan bu olay, ırkçılıkla mücadelede daha kararlı adımlar atılması gerektiğinin de altını çizdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyorGöztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor
Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası Rafa Silva için olay sözler! Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası Rafa Silva için olay sözler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Meksika ırkçılık son dakika fenerbahçe Allan Saint-Maximin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.