Saint-Maximin'den şok ayrılık! "Çocuklarıma dokunan bedelini öder!"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Meksika macerasına ırkçılık gölgesi düşünce veda etti

2024-25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Allan Saint-Maximin, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America'ya 10.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Transferiyle büyük yankı uyandıran Fransız kanat oyuncusunun Meksika macerası, beklenmedik bir şekilde kısa sürdü. Saint-Maximin, kulübüyle yollarını ayırdığını duyururken, bu kararın ardında yatan neden ise oldukça üzücüydü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU!

Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarının Meksika'da ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve bu durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti. Fransız yıldız, "Çocuklarıma bulaşmaya cesaret edenlere söylüyorum: Bir hata yaptınız!" ifadelerini kullanarak, yaşananlara sert bir tepki gösterdi. Çocuklarının güvenliği ve huzuru için ayrılık kararı aldığını vurgulayan Saint-Maximin, ırkçılığın her türlüsüne karşı olduğunu ve bu konuda asla taviz vermeyeceğini de sözlerine ekledi. İşte açıklamanın tamamı...

"Sorun teninizin rengi değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğruyorum, sorun değil, büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim. Ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var, o da çocuklarımın saldırıya uğraması!

Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir ve onların geçmişleri veya tenlerinin rengi ne olursa olsun, saygı ve sevgi görmeleri için mücadele edeceğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur!

İnsanların, her insanın benzersiz ve değerli olduğunu ve birbirimize saygı ve haysiyetle davranmamız gerektiğini anlamalarını istiyorum.

Çocuklarımın kendileri olabilecekleri, sadece yok etmek ve bölmek için yapılan saçma, anlamsız davranışlarla uğraşmak zorunda kalmayacakları bir dünyada büyümelerini istiyorum.

Bu yüzden, çocuklarımla uğraşmaya cesaret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız! Ben her zaman çocuklarımı korumak için mücadele edeceğim ve beni korkutacak hiçbir kişi veya tehdit yok. Bu dünyada beni korkutan tek kişi Tanrı'dır."

KULÜP DE OLAYI DOĞRULADI...

Club America kulübü de Saint-Maximin'in ayrılığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Saint-Maximin'in ailesinin yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle ayrılmak istediği ve kulübün de bu talebi anlayışla karşıladığı belirtildi. Kulüp, Saint-Maximin'e kariyerinde başarılar dilerken, yaşanan olaylardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Bu ayrılık, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Saint-Maximin'in hayranları ve futbolseverler, yaşanan ırkçı saldırıları kınarken, Fransız yıldıza destek mesajları yağdırdı. Birçok kişi, Saint-Maximin'in ailesini koruma kararlılığını takdirle karşıladı ve ırkçılığa karşı duruşunun örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Allan Saint-Maximin'in Club America'dan ayrılığı, ırkçılığın spor dünyasında hala varlığını sürdürdüğünü acı bir şekilde gözler önüne serdi. Yıldız futbolcunun bu olay karşısında takındığı tavır ve ailesini koruma kararlılığı, sporcuların sadece saha içindeki performanslarıyla değil, aynı zamanda insanlık değerlerine sahip çıkmalarıyla da örnek olabileceğini gösterdi. Saint-Maximin'in kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu olurken, yaşanan bu olay, ırkçılıkla mücadelede daha kararlı adımlar atılması gerektiğinin de altını çizdi.