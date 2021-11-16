Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için taziye mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Sezai Karakoç dünya sürgününü bitirip En Sevgiliye kavuştu, bize dizeleri ve fikirleri kaldı. Diriliş Neslinin rehberi Sezai Karakoç'a Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında, "Bir neslin öncü şahsiyeti, mısralarıyla ilham olan fikir adamı Sezai Karakoç 'gerçek hayata' irtihal etti. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu hepimiz için çok acı bir haber. Ülkemiz çok büyük bir değerini, medeniyetimiz önemli bir şair ve fikir adamını kaybetti. Üstat Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında, "Diriliş neslinin şairi üstat Sezai Karakoç'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine, edebiyat dünyamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstat Sezai Karakoç 'dünya sürgünü'nü tamamlayarak 'en sevgili'sine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şiirimizin ve fikriyatımızın büyük ismi Şair Sezai Karakoç'un vefatını üzülerek öğrendim. Üstada Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve edebiyat dünyasına başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sezai Karakoç'u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

- "Mekke, Medine, Kudüs şahidi olsun"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mesajında, "Zamana adanmış sözleriyle diriliş neslinin yetişmesinde büyük emeği olan, büyük mütefekkir, şair, üstat Sezai Karakoç dünya sürgününü bitirerek Hakk'a yürüdü, en sevgiliye vasıl oldu. Mekanı cennet, makamı ali, hepimizin başı sağ olsun. Mekke, Medine, Kudüs şahidi olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise mesajında "Büyük şair ve fikir adamı üstat Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Büyük bir mütefekkiri, yücelerde gezen kelimelerin sahibini, Diriliş'in şairi Sezai Karakoç'u kaybettik. Milletimiz için büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Büyük bir şair, asil bir mütefekkir ve gerçek bir insanın kaybını yaşıyoruz. Düşüncesiyle şiiri, şiiri ile hayatı hakikatin arayıcısı oldu her zaman. Asil bir hayatın abidesiydi. Diriliş yolunu şiir gibi yürüdü. Bu yoldan alıkoyacak hiçbir şeye yüz vermedi. Asil yollarda yürüyen dizelerin ve cümlelerin sahibiydi. Her anlamda hakikiydi." paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mesajında "Diriliş şairi üstat Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını ali, ruhunu şad eylesin." ifadelerini kullandı.

