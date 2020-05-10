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Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2020 14:03 | Son Güncelleme

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin gelen eleştirilere, "İlk 11’i hak etseydi oynatırdık. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir" diyerek cevap verdi.

Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

Beşiktaş'ın geleceğin yıldız adayları arasında görerek kadrosuna kattığı ve tecrübe kazanması için de devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic hakkında Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İhlas Haber Ajansı muhabirine önemli açıklamalar yaptı.

"İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI ALAMADIK"

Deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki futbolcunun yetenekli olmasına rağmen bazı özelliklerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bunların başında da 'takım savunması'nın geldiğini aktaran Karafırtınalar, "İlk 11’i hak etseydi oynatırdık. Öyle bir saplantımız yok. Play-off takımı olsaydık Hasic’e çok daha önce şans verebilirdik. Ama Ümraniyespor yarışmacı bir takım. Mesela devre arası görmemiş hiç Hasic. Düzenli şans bulamamış, devamlı idman da yapamamış. Biz gelince o şansı verdik ona, idmanda da gördüğümüz yeteneklerinden dolayı. İstediğimiz performansı alamadık. ’20 dakikada mı anladınız’ derseniz, hayır. Biz haftanın her günü idman yapıyoruz. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım savunmasına daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş’ta sezon başı yaparsa ve o disiplinin içine girerse bence yetenekli bir oyuncu, faydalanılabilir" diye konuştu.

(İHA)

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