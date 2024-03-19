YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. SAK timi, boğulma vakalarının arttığı yaz dönemindeki görevlere hazırlanıyor

SAK timi, boğulma vakalarının arttığı yaz dönemindeki görevlere hazırlanıyor

AA AA
19.03.2024 11:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan ve yazın boğulma vakalarının arttığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde görev yapan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, suda kaybolan ve yardım isteyenlerin imdadına hızla yetişmek için eğitimlerini aksatmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2018'den bu yana faaliyet gösteren ve Diyarbakır başta olmak üzere sorumluluk bölgesindeki Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Bingöl, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ'ın yer aldığı 10 ilde görev yapan SAK timi, iç sular, barajlar, göller ve akarsularda kaybolan ve yardım isteyenler ile sel, su baskınları gibi afetlerde görev alıyor.

Su altı ve su üstündeki suç delillerinin aranması ve bulunmasında da önemli görev üstlenen tim, su altında 40 metre derinliğe kadar arama kurtarma yapıyor.

SAK timleri bu zorlu görevler için yaz kış eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor.

DİCLE BARAJ GÖLÜ'NDE DALIŞ EĞİTİMİ

Özel silah ve teçhizatlarla üstün fizik ve yetenek gerektiren faaliyetlere katılan SAK timi, yaşanabilecek vakalara müdahale için Dicle Baraj Gölü'nde, yer yer 35 metreyi bulan derinlikte dalış eğitimi yapıyor.

Soğuğa, zorlu arazi ve hava koşullarına karşı eğitim yapan tim, günün 24 saati göreve hazır bekliyor.

SAK Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Cafer Gidergelmez, SAK timlerinin eğitimlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde 10 ilde görev aldıklarını belirtti.

SAK timinin, zorlu arazi koşullarına hazır olmak için yaz kış eğitim gördüğünü ifade eden Gidergelmez, şunları söyledi:

"İç sular, barajlar, göller ve akarsularda kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyeti icra etmekteyiz. Sel, su baskınları gibi doğal afetlerde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Su altı ve su üstündeki suç delillerini aramak ve bulmakla da görevliyiz. Aynı zamanda kanunlar ve talimatlar doğrultusunda verilecek diğer görevleri de yapmaktayız. 2018'de İl Jandarma Komutanlığı emrinde kurulan SAK timi tarafından bugüne kadar 92 olaya müdahale edildi, 110 vatandaşımız kurtarıldı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaAmasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyorEfeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor
Denizova GES projesinin yüzde 60’ı tamamlandıDenizova GES projesinin yüzde 60’ı tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
eğitim

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:17
Öğle
12:32
İkindi
15:57
Akşam
18:37
Yatsı
19:52

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Gap eczanesi
Bismil
Çüngüs eczanesi
Cungus
Zehra eczanesi
Hani
Lice eczanesi
Lice
Çuhadar eczanesi
Baglar
Doğu eczanesi
Sur
Canan eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.