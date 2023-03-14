Şaka değil gerçek! Bu parayı reddetmek çok güç! Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu bile gölgede bırakacak...

Futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transfer olmasıyla yaşadıkları şaşkınlığın üstüne bir başka dünya yıldızının da Portekizli futbolcuya eşlik edeceğine dair ortaya atılan iddiayla sarsıldı. Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi de tarih boyunca en çok kıyaslandığı futbolcunun top koşturduğu ülkeye adım atmak üzere...

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de top koşturan Lionel Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fransız ekibinde iki sezondur forma giyen ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşma şansını elde edemeyen Arjantinli yıldızın, yeni mukavele imzalamayacağı iddia edilmişti.

AL HILAL DEVREYE GİRDİ

İspanyol basınının haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi için harekete geçti.

YOK ARTIK! 300 MİLYON EURO...

Haberde Al Hilal'in dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmak için yıllık 300 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

BABASI SUUDİ ARABİSTAN'DA

Messi'nin babası Jorge Messi'nin transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla Suudi Arabistan'da bulunduğu ve 2 yıl için 600 milyon euroyu bulan anlaşma üzerinde müzakereleri devam ettireceği ifade edildi.

Bu sezon PSG formasıyla 31 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.

