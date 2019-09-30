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'Şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum' demişti! Korkunç olayda yeni gelişme

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GÜNDEM  | 30.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K. tutuklandı. Emre K. polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Tuğçe Baran'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'TABANCAYLA ŞAKA YAPMAK İSTERKEN YANLIŞLIKLA VURDUM'

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.

Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.

Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulunduİstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu
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