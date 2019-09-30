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İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'nde 17-18 yaşlarındaki Zahide A., kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul Sancaktepe’de iddiaya göre 17-18 yaşlarında olan Zahide A., isimli genç kız, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu.

Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
istanbul silahlı saldırı

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