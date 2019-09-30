İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

\u0130stanbul Sancaktepe\u2019de iddiaya g\u00f6re 17-18 ya\u015flar\u0131nda olan Zahide A., isimli gen\u00e7 k\u0131z, silahl\u0131 bir \u015fahs\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frayarak karn\u0131ndan vuruldu. \nA\u011f\u0131r yaral\u0131 kad\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken polis olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.\nKaynak: DHA \nO okulda e\u011fitime 1 ay ara verildiYa\u015fl\u0131 \u00e7ift kald\u0131klar\u0131 evde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybettiOtomobildeki keklerin i\u00e7inden uyu\u015fturucu \u00e7\u0131kt\u0131
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