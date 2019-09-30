İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul Sancaktepe’de iddiaya göre 17-18 yaşlarında olan Zahide A., isimli genç kız, silahlı bir şahsın saldırısına uğrayarak karnından vuruldu.

Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA



