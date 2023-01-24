Sakar Şakir nerede çekilmiştir? Yerli sinema filmi Sakar Şakir konusu ve oyuncuları

Sakar Şakir'in yönetmenliği Natuk Baytan'a ait. 1977 yapımı Türk komedi filmi Sakar Şakir bu akşam Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmi seyretmek isteyen seyirciler Sakar Şakir'in konusu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. İşte Sakar Şakir filmi hakkındaki detaylar...
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat
Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.