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Sakar Şakir nerede çekilmiştir? Yerli sinema filmi Sakar Şakir konusu ve oyuncuları

24.01.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları Show Tv seyircilerinin araştırma konusu oldu. Unutulmaz filmlerden biri olan Sakar Şakir'in nerede çekildiği de merak edilen diğer konular arasında. Sakar Şakir bu akşam sinema severler ile buluşacak. Peki, Sakar Şakir nerede çekilmiştir? İşte Sakar Şakir konusu ve oyuncuları

Sakar Şakir nerede çekilmiştir? Yerli sinema filmi Sakar Şakir konusu ve oyuncuları

Sakar Şakir'in yönetmenliği Natuk Baytan'a ait. 1977 yapımı Türk komedi filmi Sakar Şakir bu akşam Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmi seyretmek isteyen seyirciler Sakar Şakir'in konusu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. İşte Sakar Şakir filmi hakkındaki detaylar...

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

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SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.


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