Sakar Şakir oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

Sakar Şakir filmi bu akşam Show TV'de sinema severler ile buluşacak. Filmin unutulmaz karakterleri arasında, Sakar Şakir, Gardırop Fuat ve Marmara Kazım gibi isimler yer alıyor. İşte Sakar Şakir filmi hakkında detaylı bilgiler...
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.
Kemal Sunal
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat
1977 yapımı Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.