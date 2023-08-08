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Sakar Şakir oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de!

08.08.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu film bu akşam Show TV ekranlarında eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Sakar Şakir'in başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal yer almıştır. Peki, Sakar Şakir oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?

Sakar Şakir filmi bu akşam Show TV'de sinema severler ile buluşacak. Filmin unutulmaz karakterleri arasında, Sakar Şakir, Gardırop Fuat ve Marmara Kazım gibi isimler yer alıyor. İşte Sakar Şakir filmi hakkında detaylı bilgiler...

SAKAR ŞAKİR KONUSU

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

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SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

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SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1977 yapımı Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

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