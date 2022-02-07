Sakarya BB Pro Cycling Team, sponsorluklarla güç kazandı

MANİSA (AA) - Türkiye'nin köklü bisiklet üreticilerinden olan Accell Bisiklet ile Japon bisiklet parça üreticisi Shimano, Sakarya BB Pro Cycling Team'e bisiklet ve parça tedarikçisi oldu.

Accell Bisiklet'in Manisa'daki fabrikasında düzenlenen törende, katılımcılar üretim tesisini gezdi, ardından Sakarya BB Pro Cycling Team sporcularına yeni bisikletleri ve ekipmanları teslim edildi.

Törene katılan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AA muhabirine, Türkiye'deki iki büyük bisiklet takımına sponsorluklarla destek olduklarını belirterek, "Bu kadar geniş çaplı bir sponsorluk daha önce olmadı. 3 yıl bu takımı destekleyecekler. Bu çok önemli ve uzun süreçli bir yatırım. Hem bu kulüplere hem bisiklet sporuna inandıklarından dolayı bu yatırımı yapıyorlar. Bize olan inancı ortaya koydukları için Shimano ve Accell Grubu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de bisiklet sporunu olimpiyatta madalya alan bir branş haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Müftüoğlu, "Bisiklet ailesi olarak, bisiklet federasyonu olarak bundan sonraki ana hedefimiz madalya. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında madalya almak. Eskiden olimpiyata gitmek ile ilgili hedeflerimiz vardı. 40 yıl sonra bizimle olimpiyata gidildi. Şimdi yine bizimle tarihimizde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı bisiklet ailesi. Şimdi olimpiyatlarda ilk madalya hedefiyle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Törene, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Accell Bisiklet Genel Müdürü Anıl Şakrak, Shimano Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi de katıldı.

Accell Bisiklet ve Shimano'nun 3 yıl boyunca Sakarya BB Pro Cycling Team'e 2 milyon lira hacminde bisiklet, grupset, jant seti, yol bisikleti, ayakkabı, gözlük, lazer kask ve lastikler başta olmak üzere çok sayıda malzemede destek sağlayacağı belirtildi.

