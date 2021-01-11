Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de kısıtlamalara uymayan 238 kişiye para cezası verildi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 238 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri, hafta sonu sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince 57, jandarma ekiplerince de 6 kişiye ceza uygulandı.

- Düzce

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 92 kişinin, 8-11 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi.

Kısıtlamaya uymayan kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 289 bin 800 lira ceza kesildi.

Öte yandan bir iş yerine ise kurallara uymadığı için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

- Bolu

Bolu'da kısıtlama kurallarına uymayan 22 kişiye idari para cezası kesildi.

Kent merkezinde cuma günü başlayan ve sabah saatlerinde sona eren kısıtlama kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 20 kontrol merkezinde uygulama yapıldı.