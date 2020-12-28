YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi

SAKARYA HABERLERİ  | 28.12.2020 22:59 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, belediyenin çalışmalarını motosikletle denetledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin motosiklet ile belediyenin çalışmalarını denetlediği anların videosunu eşi Filiz Yüce sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Filiz Yüce'nin paylaştığı videoda, Ekrem Yüce'nin motosikletle gece vakti kentte dolaşması ve çalışmaları denetlemesi yer alıyor.

Filiz Yüce, eşi Ekrem Yüce'yi de etiketleyerek yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ardına rüzgarı kattığında ve hızını ustaca aldığında başarmak için çok sebebin olur. Fakat sebepleri nasiplere dönüştüren yalnız Allah'tır. Allah'ın ömrümüze yazdığı her nasibe razı olmak ve hamdetmek ne güzel."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:05
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:11

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Kent Eczanesi
Yenikent
Kutluhan Eczanesi
Adapazari
Ömür Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Merkez Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.