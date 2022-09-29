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Sakarya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

29.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligin 4. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Spor Toto'ya konuk olacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3'te 3 yapan Sakarya temsilcisi Spor Toto maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Mehmet Fatih Işık, ligin köklü ekiplerinden Spor Toto'ya karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, teknik ekip ve oyuncuların maç öncesi kenetlendiğini kaydetti.

Sahaya galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan Işık, "Çalışmalarımızı sahada en iyi şekilde uygulayıp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Galibiyet serisini sürdürerek, Sakarya'yı hentbol liginde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Takımın saha içinde yakaladığı oyun performansına da değinen Işık, hücum ve savunmada istediklerinin olumlu yansımasının, azimli bir çalışmanın sonucu olduğunu aktardı.

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