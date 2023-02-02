YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Büyükşehir’in iki projesine ‘en prestijli’ ödül

Sakarya Büyükşehir’in iki projesine ‘en prestijli’ ödül

02.02.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödülleri 4. Plant Ödülleri’nde sahiplerini buldu.

Sakarya Büyükşehir’in iki projesine ‘en prestijli’ ödül

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye Plant Özel Ödülü takdim edilirken; Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Botanik Vadisi ile Acarlar Longozu da ödül alan projeler oldu. Başkan Yüce, Sakarya’nın süs bitkisi ve peyzaj alanında Türkiye’nin uluslararası kapısı haline geldiğini ifade ederek, en iyisi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 4. Plant Ödülleri programına katıldı. Sapanca’da bir otelde gerçekleştirilen programda Başkan Yüce’nin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Plant Dergisi İmtiyaz Sahibi Remzi Adıyaman, bürokratlar, sektör temsilcileri, STK temsilcileri, oda başkanları, davetliler ve basın mensupları yer aldı.

28 KATEGORİDE 98 ÖDÜL SAHİPLERİNİN OLDU

  1. Plant Ödülleri’nin sunuculuğunu ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir üstlenirken; 28 kategoride 98 ödül sahiplerine takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, peyzaj ve süs bitkiciliği alanında yaptığı çalışmalar, sektöre sunduğu katkılar için Plant Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödül gecesinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sakarya Botanik Vadisi ile Acarlar Longozu da ödül alan projeler oldu. Başkan Yüce, ödülleri bizzat teslim alırken, emeği geçen çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCE’DEN CENGİZ KURTOĞLU’NA PLAKET

Ödül töreninin ardından Türkiye’nin müzik duayenlerinden Cengiz Kurtoğlu sahneye çıktı. Katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Kurtoğlu, en sevilen eserlerini konuklarla birlikte söyledi. Günün anısına Cengiz Kurtoğlu’na plaket takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Nezaketiyle, kibarlığıyla tam bir beyefendi olan Cengiz Kurtoğlu kardeşimize güzel dilekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

SEKTÖRÜN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ

Başkan Yüce, ödül töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, “Sakarya’mız, süs bitkisi ve peyzaj alanında Türkiye’nin uluslararası kapısı haline geldi. Şehrimizin fidan ve süs bitkiciliği alanındaki potansiyelini öne çıkartmak için geçtiğimiz yıllarda 3 kez festival ve 2 kez fuar olarak PSB Anatolia’yı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 40 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettik. Şehrimizin potansiyelini ön plana çıkartacak bu tip organizasyonların her zaman destekçisi olduk, olacağız. Bugün bir araya geldiğimiz Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Sektörün En Prestijli Ödülleri Programı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül alacak projeleri ve sektör temsilcilerini kutluyorum. 4. Plant Ödüllerinde emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olduSakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Antalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulunduAntalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildiTokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:17
İkindi
15:59
Akşam
18:24
Yatsı
19:45
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.