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Sakarya'da Galatasaray forması yaktılar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 23:50
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Galatasaray’ın Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor karşısında 3-1’lik galibiyetle şampiyonluğu ilan etmesinin ardından sevinçler Sakarya’da cadde ve sokaklara taştı. Şampiyonluk kutlamaları sırasında sarı-kırmızılı takımın taraftarları ile Sakarayspor taraftarlarının arasında arbede yaşandı. Sakarayspor’un taraftarları ise şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray forması yakarak tepki gösterdi.

Sakarya'da Galatasaray forması yaktılar!

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da taraftarlar Sakarya’nın cadde ve sokaklarında toplaşarak sevinç naraları atmaya başladı. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu attı.

POLİS EKİPLERİ GÜÇLÜKLE AYIRDI

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Burada şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarından bazıları çocuklarını bu coşkuya ortak etti. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi’nde bazı Sakaryaspor taraftarları ise kutlama yapan vatandaşlara engel olmaya çalıştı. İki taraftar grubu arasında çıkan arbede polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

GALATASARAY FORMASI YAKARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

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Karşılıklı olarak sloganlaşan taraftarlardan biri polis ekiplerince zor kullanılarak polis otosuna bindirildi. Sakarayspor’un taraftarları ise şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray forması yakarak tepki gösterdi. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları ise şehrin muhtelif yerlerinde kutlamalarına devam ediyor.

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