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Sakarya Diplomasi Akademisi'nde Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin barıştaki rolü konuşulacak

19.09.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Diplomasi Akademisi'nde Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin barıştaki rolü konuşulacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Orta Doğu Enstitüsü (ORMER) tarafından 26-30 Eylül'de akademisyen ve diplomatların katılımıyla "Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" programı düzenlenecek.

ORMER'in, Sakarya Diplomasi Akademisi (SAD) kapsamında düzenleyeceği etkinliğe, alanında uzman akademisyenlerin yanında Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri ve Türk Dışişleri Bakanlığından temsilciler katılacak.

Programda çatışma-çözümü teorisi, uluslararası sistem, uluslararası organizasyonlar, savaşın politik-ekonomisi ve jeopolitiği, Türkiye'nin savaştaki pozisyonu ve barışın inşasındaki rolü gibi konular masaya yatırılacak.

İhtilafın çözümüne yönelik muhtemel yollar ve küresel çabalarla ilgili değerlendirme ve analizler sunacak uzmanlar, 5 gün boyunca çeşitli oturumlarda Ukrayna'da devam eden savaşın küresel ve bölgesel kritik dönemeçleri ile dünyanın takdirini kazanan Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri hakkında görüşlerini paylaşacak.

Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal İnat'ın yöneteceği oturumlarda, SAÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Tuncay Kardaş, Prof. Dr. Ali Balcı ve Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Kadıoğlu, Marmara Üniversitesinden Emel Parlar Dal, Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Seçkin Köstem, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazan Erdağ sunum yapacak.

Akademisyenlerin yanı sıra Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkelerinin savaşa bakışı, tutumu ve diplomatik çabasına dair görüşlerini aktaracak.

Ayrıca eski Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türk diplomasisine dair önemli tecrübelerini ve Rusya'nın Ukrayna ve çevre ülkelere yönelik dış politikasına dair izlenimlerini paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Rusya Ukrayna savaşı saü

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