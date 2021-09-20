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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ gönüllüleri Kocaeli'de çevre temizliği yaptı

20.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ gönüllüleri Kocaeli'de çevre temizliği yaptı

KOCAELİ (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Harikalar Sahili'nde çevre temizliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Compact imzacı şirketlerinden biri olan SEDAŞ, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermek amacıyla Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık yaratmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı.

Dünyada meydana gelen çevresel kirliliğin bireysel ve kitlesel çabalarla önlenmesine dikkati çekmek için "Daha Temiz Bir Dünya Senin Elinde" sloganıyla sahaya çıkıldı.

Geleneksel hale getirilen etkinlikte bu sene Harikalar Sahili'ndeki piknik alanında bir araya gelen SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan 60 kişilik gönüllü, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat ederek, yüzlerce kilo çöp ve atık topladı.

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