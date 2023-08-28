Sakarya, Güney Kore'nin "Afet Erken Uyarı Sistemi Projesi"nden destek alacak

Belediyeden yapılan açıklamada, Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) tarafından fonlanan projeye başvuru yapıldığı belirtildi.

Projeyle heyelan ve çeşitli doğal afetlerin riskini tahmin edebilecek akıllı erken uyarı sistemi kurularak, riskli bölgelerdeki halkın güvenliğini ve şehri doğal afetlere karşı dirençli hale getirilmesinin amaçlandığı anlatılan açıklamada, incelemeler için kente gelen yabancı heyetin, Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak'ı ziyaret ettiği aktarıldı.

Kore Ticaret Yatırım Teşvik Ajansı ve iç-dış paydaşların katılımı ile yapılan açılış toplantısı sonrasında heyet tarafından sahada inceleme yapmak için alt yapı tesislerinin bulunduğu yerlerde risk analizleri yapıldığı ifade edilen açıklamada, analizlerle heyelan, kütle kayması gibi riskli alanlarda sensör kurulumları gerçekleştirilerek, alınan verilerin web tabanlı uygulama sayesinde analiz edilip yöneticilere ve gerekli birimlere iletileceği kaydedildi.

Açıklamada, ziyarete ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yüce, "Doğal afetlere karşı dirençli şehir olma yolunda bir adım daha atıyoruz. Belediyemiz, MOLIT tarafından fonlanan 'Yüksek Hassasiyetli Sensörlerle Afet Erken Uyarı Sistemi: Akıllı Şehir Çözüm Projesi'nden destek almaya hak kazandı. Güney Koreli misafirlerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

