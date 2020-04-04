Sakarya ile Düzce arası bağlantı yolları kaylarla kapatıldı

Şehre giriş ve çıkış yasağının gelmesiyle Sakarya-Düzce arası bağlantı yolları geçici olarak kayalarla kapatıldı.

Çin’de başlayıp dünyayı saran korona virüsü için önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehire giriş, çıkış yasaklandı. Tedbirler neticesinde Kocaali ilçesine bağlı Yanıksayvant Mahallesi, Kızılüzüm Mahallesi, Görele Mahallesi ile Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlantı yolları geçici olarak kaya parçaları dökülerek kapatıldı.

