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Sakarya kent merkezi ve ilçelerinde kar etkili oluyor

30.03.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kent merkezi, ilçeler ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya kent merkezi ve ilçelerinde kar etkili oluyor

Sakarya kent merkezi, Akyazı, Hendek, Karasu, Söğütlü ilçeleri ile yüksek kesimlerde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Adapazarı ilçesi Korucuk, Camili, Karaman mahalleri etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Hendek ilçesinde zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Dikmen Mahallesi'nde 20 santimetreye çıktı.

Akyazı ilçesinde de Boztepe ve Çatalkaya mahallelerinin yanı sıra yaylalarda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karasu ilçesinin yüksek mahalleleri ile Kurudere ve Ortaköy Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kent merkezi ve ilçelerde yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor.

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kar yağışı Sakarya Adapazarı Akyazı Hendek Karasu

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