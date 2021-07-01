Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan kararlar doğrultusunda, Adana, Ankara ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si Irak, biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin eylemlerine ilişkin fotoğraf ve video görüntülerinin ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz