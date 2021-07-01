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Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

01.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan kararlar doğrultusunda, Adana, Ankara ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si Irak, biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin eylemlerine ilişkin fotoğraf ve video görüntülerinin ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

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Adana Ankara Bolu Sakarya DEAŞ

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İkindi
17:06
Akşam
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Yatsı
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Sakarya Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

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Adapazari
Cömert Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
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