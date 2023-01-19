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Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 zanlı yakalandı

19.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında 72 kişinin mağdur edilerek 22 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ankara, Adana, İzmir, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 8'i kadın 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal, 452 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve silaha ait 44 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü

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