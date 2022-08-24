Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılında selamlama uçuşu yapıldı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca selamlama uçuşu yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan videolu paylaşımda, selamlama uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.



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