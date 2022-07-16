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Sakarya Nehri boyunca uzanan 1 kilometrelik kanyon doğa tutkunlarını bekliyor

16.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söğüt ilçesi Hamitabat köyü sınırlarında bulunan kanyon, yaklaşık 150 metre yüksekliğinde sarp kayalıkları ve yeşil örtüsüyle dikkati çekiyor

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Sakarya Nehri boyunca 1 kilometre uzanan ve "Hamitabat Kanyonu" olarak adlandırılan bölge, doğa turizmi için alternatifler barındırıyor.

Bilecik merkeze 28, Söğüt'e 20 kilometre uzaklıkta Hamitabat köyü sınırlarındaki kanyonda, nehrin iki yanında yaklaşık 150 metre yüksekliğinde sarp kayalıklar ile mağaralar bulunuyor.

Hamitabat Kanyonu, kayalıkların arasından geçen Sakarya Nehri'nin sesi ve hemen kenarındaki yemyeşil görüntüsüyle doğayla iç içe huzur dolu bir ortam sunuyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip bölge, dağcılık ve doğa yürüyüşü gibi sporlara imkan tanımasının yanı sıra bazı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, AA muhabirine, kanyonun inanılmaz doğası ve zengin tabiatıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Kanyonun, Bilecik'in doğa turizmine katkı sağlaması için büyük bir potansiyeli barındırdığını vurgulayan Bircan, "Kanyonumuz, tarihi yönüyle ön plana çıkan şehrimizin, aynı zamanda sahip olduğu eşsiz doğa güzellikleri arasında yer alıyor." dedi.

Bircan, son dönemde kamp ve macera turizmi tutkunlarının zaman zaman bu bölgeye geldiğini aktardı.

Kanyonun coğrafi konum olarak İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir gibi büyükşehirlere yakın olduğunu dile getiren Bircan, "Sahip olduğumuz bu doğa harikasının turizme katkısını artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Harika doğa yürüyüşleri yapılabilir, insanlar burada huzur bulur"

Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin de köylerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kanyonun özellikle dağcılığa ve doğa yürüyüşlerine uygun olduğunu anlattı.

Kayalıkların çok dik olduğunu vurgulayan Metin, "Öyle tahmin ediyorum ki bundan yüzyıllar önce köyümüzün bulunduğu bölge bir gölmüş ve buradan geçen Sakarya Nehri toprağı aşındıra aşındıra bu hale getirmiş ve zemine oturmuş. Burası yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda temiz havaya, Sakarya Nehri'nin serinliğine sahip bir alan. Zaman zaman nehrin bulanık aktığı oluyor ama genelde tertemiz, masmavi ve yemyeşil aktığını söyleyebiliriz. Harika doğa yürüyüşleri yapılabilir, insanlar burada huzur bulur." diye konuştu.

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